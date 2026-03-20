Casalpusterlengo primi cinquant’anni col titolo di città | decolla un anno di grandi celebrazioni

Casalpusterlengo festeggia i suoi primi cinquant’anni come città con un anno di eventi e celebrazioni che coinvolgono la comunità, puntando su iniziative culturali e spettacoli pubblici. La ricorrenza rappresenta un momento di festa per la popolazione locale, che si prepara a vivere un anno ricco di appuntamenti dedicati alla storia e alle tradizioni della città.

Casalpusterlengo (Lodi), 20 marzo 2026 – Un anniversario da vivere e ricordare, puntando su cultura, spettacolo e coinvolgimento della comunità. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ha presentato in sala consiliare il calendario delle iniziative per i cinquant’anni dal conferimento del titolo di città, riconosciuto nel 1975 con decreto del Presidente della Repubblica e reso operativo l’anno successivo. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Elia Delmiglio, il direttore del teatro Andrea Ragosta affiancato dal collaboratore Alessio Zamproni, il consigliere Francesco Pesatori e Paola Citterio dell’ufficio Cultura. “L’ambizione è costruire un anno ricco di appuntamenti capaci di lasciare un segno ”, ha evidenziato il primo cittadino, sottolineando la volontà di rendere speciale questa ricorrenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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