Casalmaiocco due bambini di 10 anni sul monopattino investiti davanti al parco

Due bambini di 10 anni sono stati investiti da un veicolo mentre si trovavano sul monopattino davanti al parco di Casalmaiocco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e i piccoli sono stati subito trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Casalmaiocco (Lodi), 20 marzo 2026 – Investimento davanti al parco, due bambini di 10 anni in ospedale. Attimi di paura, nella prima serata di oggi, venerdì 20 marzo, a Casalmaiocco, dove due bambini di 10 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico 4, nei pressi di un parco pubblico. Secondo una prima ricostruzione, i due minorenni si trovavano a bordo di un monopattino, quando sarebbero stati investiti da un veicolo in transito. L’impatto ha fatto scattare immediatamente l’allarme alla centrale operativa dell’Areu, che ha attivato un massiccio intervento di soccorso. Sul posto sono intervenute due ambulanze di base, un mezzo di soccorso avanzato e, data la gravità inizialmente ipotizzata, anche due elicotteri del servizio di elisoccorso decollati da Milano e Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalmaiocco, due bambini di 10 anni sul monopattino investiti davanti al parco Articoli correlati Incidente all'Annunziata, due ragazzini investiti mentre attraversavano davanti al supermercatoAttimi di paura stasera sul viale Annunziata, dove due ragazzini sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano nei pressi del supermercato... Leggi anche: Bambino di 10 anni anni cade in monopattino nel Bresciano: ricoverato al Papa Giovanni XXIII Una selezione di notizie su Casalmaiocco due bambini di 10 anni sul... Due bambini di dieci anni feriti: erano su un monopattino che si è scontrato con un’autoL’incidente in serata a Casalmalocco, nel Lodigiano ... msn.com Due bambini investiti a Casalmaiocco(ore 18.50) Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due minorenni si trovavano a bordo di un monopattino quando sono stati investiti da un veicolo. (ore 18.35) Oggi, venerdì 20 marzo, poco dopo l ... ilcittadino.it