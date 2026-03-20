Alessandro Casali, musicista originario di Cremona nato nel 1992, si esibisce al Festival di Sanremo con il suo brano intitolato Naturale. La sua presenza sul palco si inserisce in una delle più importanti manifestazioni musicali italiane, attirando l’attenzione sul suo percorso artistico. Casali ha portato con sé un pezzo che rappresenta il suo stile e la sua musica.

Alessandro Casali, musicista cremonese nato nel 1992, porta il suo brano Naturale sul palco del Festival di Sanremo. L’artista, noto anche con lo pseudonimo Mediterraneo, ha composto la canzone insieme a Leo Gassmann in un clima sereno presso lo studio domestico a Pescarolo. Il successo della composizione apre nuove prospettive per la carriera dell’autore, che bilancia l’attività di cantautore solista con quella di paroliere per altri interpreti. Il progetto musicale si sviluppa tra la tradizione lombarda e le influenze internazionali, puntando su una produzione artistica autentica e radicata nel territorio. La genesi domestica del successo. L’incontro creativo tra Casali e Gassmann non è avvenuto in grandi studi di registrazione commerciali, ma nel giardino privato dell’artista a Pescarolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casali a Sanremo: il successo nato in un giardino

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