Cartoni animati e fumetti E poi c’è Giorgia in concerto

Questo fine settimana in Emilia-Romagna si preannuncia ricco di appuntamenti tra cartoni animati, fumetti e concerti. L’attenzione è rivolta a diversi eventi che coinvolgono spettacoli e talenti, con numerose attività programmate per grandi e piccini. La regione si prepara a vivere giorni intensi, offrendo un mix di intrattenimento e cultura per un pubblico vario.

Cartoni, fumetti, spettacoli, talenti e concerti. Si attende un fine settimana scoppiettante in Emilia-Romagna. Ecco alcuni eventi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I cartoni animati prendono vita nello spettacolo teatrale ‘Cartoon World’, domani a Ferrara nella sala Estense in piazza del municipio. Un family show con due spettacoli pomeridiani alle 16 e alle 18. Ci saranno oltre 20 mascotte sul palco: da Spider Man a Topolino, dalla Regina del Ghiaccio di Frozen al pupazzo di neve Olaf. All’Unipol Arena a Casalecchio di Reno a Bologna arriva Giorgia con il suo Palasport Live. Domani alle 21 la cantante si esibirà con il suo talento in uno spettacolo musicale, tra brani storici e nuove composizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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