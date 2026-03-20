Carta mutata dai giudici Barbera scuote la politica

Un ex presidente ha rilasciato un’intervista in cui afferma che la carta è stata mutata dai giudici. La sua dichiarazione ha provocato reazioni nella politica, con un rappresentante di Fratelli d’Italia che ha accusato alcune toghe di essere sovversive. La vicenda sta attirando l’attenzione sui rapporti tra giudici e politica e sulle modifiche apportate al documento.

Dalla politica arrivano parole di apprezzamento per i contenuti del colloquio del nostro giornale con l’ex presidente della Consulta: «Condividiamo le giuste parole di Augusto Barbera», commenta il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, «in una intervista sulla Verità che ha individuato con grande lucidità il tema centrale di questa riforma. Un passaggio decisivo per ristabilire equilibrio e fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In questi anni abbiamo assistito a una crescente politicizzazione di una parte della magistratura, che ha finito per alterare il corretto funzionamento della nostra democrazia. L’ex presidente... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Carta mutata dai giudici». Barbera scuote la politica Articoli correlati Giorgia Meloni e Katalin Novák: Un Selfie che Scuote la PoliticaLa recente foto che ritrae Giorgia Meloni e Katalin Novák ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Leggi anche: Zoe scuote la politica: uno tsunami di firme contro le liste d’attesa