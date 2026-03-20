Carriere separate? Esistono già non serve alterare la Costituzione

Un avvocato ha dichiarato che le carriere di giudici e pubblici ministeri sono già separate e che non è necessario modificare la Costituzione per questo motivo. Secondo lei, in questa riforma si discute di una separazione delle carriere che, a suo avviso, non rappresenta un problema reale. La questione viene presentata come un falso tema rispetto alle modifiche costituzionali proposte.

Avvocato Ilaria Abbondanza, in questa riforma si parla di separazione delle carriere tra giudice e pm, perché non è corretto, secondo lei? "La separazione delle carriere, ai fini del referendum costituzionale, è un falso tema. La separazione esiste da tempo, disciplinata con legge ordinaria e non necessita di modifiche costituzionali. Attualmente esiste un solo Csm, espressione dell’autogoverno della Magistratura e garanzia di equilibrio fra i tre poteri. La riforma snatura e indebolisce il Csm, dividendolo in due e sottraendo il potere di giudicare i magistrati, che verrà assegnato all’Alta Corte Disciplinare, un terzo organo mai esistito prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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