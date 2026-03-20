La Carrarese ha ottenuto una vittoria importante contro la Sampdoria, consolidando la posizione in classifica. L’allenatore ha commentato che la squadra ha giocato una partita senza mai mettere in discussione il risultato, evidenziando la forza mentale dimostrata dai suoi giocatori. La vittoria di mercoledì sera ha interrotto una serie di nove partite senza successi e ha portato tre punti fondamentali.

"Una gara vinta sotto tutti i punti di vista senza mai metterla in discussione". All’orgoglio abituale per le prestazioni dei suoi ragazzi, sempre all’altezza, mercoledì sera Antonio Calabro ha finalmente aggiunto la gioia per tre punti che mancavano ormai da ben 9 giornate. "Siamo partiti forte dall’inizio in linea con le prove precedenti contro Palermo e Catanzaro dove forse nel complesso avevamo fatto ancora meglio. Ringrazio i ragazzi perché giocare bene e non vedere arrivare i punti poteva portare anche a qualche incertezza ed a fare un passo indietro. Questo non è successo. Con la Sampdoria sono stati forti anche mentalmente perché fare gol subito, gioire e vederselo annullare avrebbe potuto creare un contraccolpo psicologico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Messa in sicurezza la classifica: "Siamo stati forti mentalmente con la Samp"

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