Carone Fabbrini Lindo Ferretti Pietromarchi ospiti ad Amici e nemici

Sabato 21 marzo, dalle 8.30 alle 10, Radio 24 trasmette nuovamente la trasmissione “Amici e nemici” condotta da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Carone, Fabbrini, Lindo Ferretti e Pietromarchi. La trasmissione si svolge in diretta e può essere ascoltata su Radio 24.

Sabato 21 marzo, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Martina Carone (tra le altre cose direttrice della comunicazione di QuorumYoutrend e docente di Analisi dei media all’Università di Padova), Sergio Fabbrini (Direttore del master in International Public Affairs presso la Luiss School of Government, Professore di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Luiss Guido Carli, editorialista di politica per Il Sole 24 Ore), Giovanni Lindo Ferretti (cantante e autore, frontman dei CCCP, PGR e CSI), Virginia Pietromarchi (giornalista italiana a Doha, esperta di Iran e Medio Oriente). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Carone, Fabbrini, Lindo Ferretti, Pietromarchi ospiti ad Amici e nemici Articoli correlati Leggi anche: Radio 24: Belmondo, Carfagna, Carone, Cartabia ospiti ad Amici e nemici Leggi anche: Radio 24: Bentivoglio, Bindi, Carone, Gaggi e Gullo ospiti ad «Amici e nemici» Aggiornamenti e notizie su Lindo Ferretti Giovanni Lindo FerrettiIn attesa della reunion dei C.S.I. Giovanni Lindo Ferretti torna sui palchi con Percuotendo. in cadenza. Il live report della data torinese ... sentireascoltare.com Percuotendo, in cadenza: la tappa romana dello spettacolo teatrale di Giovanni Lindo FerrettiDopo la prima tappa bolognese, il tour approda lunedì 16 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco, accanto a Giovanni Lindo Ferretti, ci sono Simone Beneventi alle percussioni e ... ilfattoquotidiano.it