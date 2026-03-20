Caro benzina | Maraio chiede un piano strutturato come

Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, ha criticato le misure spot per l’economia durante un evento a Ancona. Ha chiesto l’adozione di un piano strutturato per affrontare le questioni economiche, sottolineando la necessità di interventi più duraturi e pianificati. La sua presa di posizione si è concentrata sulla richiesta di strategie più solide rispetto alle soluzioni temporanee.

Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, ha espresso un netto rifiuto verso le misure spot per l’economia durante un evento a Ancona. Il leader sottolinea la necessità di un piano governativo strutturato, simile a quello adottato dalla Spagna. La crisi legata al conflitto in Iran sta già generando effetti concreti sui costi energetici e sul caro carburante in Europa e Italia. L’intervento del segretario evidenzia come il taglio delle accise rappresenti solo un primo segnale insufficiente senza misure strutturali. È fondamentale che l’extragettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti venga restituito ai cittadini e alle imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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