Carlos Alcaraz si prepara a scendere in campo domani al Masters 1000 di Miami, dove affronterà il brasiliano Joao Fonseca, che ha appena vinto in tre set contro Fabian Marozsan. L’obiettivo dello spagnolo è sfidare Sinner in future finali, dopo che quest’ultimo ha vinto a Miami tre anni fa. L’attesa cresce per un match che promette emozioni.

Carlos Alcaraz sarà atteso domani a un difficile esordio ne l Masters1000 di Miami. Lo spagnolo dovrà affrontare il talentuoso brasiliano Joao Fonseca, che quest’oggi si è imposto in tre set contro l’ungherese Fabian Marozsan, sullo score di 6-4 3-6 6-2. E così, dopo aver affrontato Jannik Sinner a Indian Wells, il tennista sudamericano se la vedrà contro il n.1 del mondo. Una sfida affascinante per il significato che potrebbe avere. Fonseca ha potenzialità importanti e secondo tanti tra gli addetti ai lavoro potrebbe essere il rivale più attrezzato per rompere il duopolio formato da Sinner e Alcaraz. Il confronto tra l’iberico e il verdeoro sarà, quindi, un bel banco di prova per entrambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz desideroso di sfidare Sinner: “A Miami vinse lui tre anni fa, lavoriamo per giocare finali importanti”

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