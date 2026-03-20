Gerry Cardinale, patron del Milan, ha parlato in un'intervista al Financial Times, chiarendo di non voler essere paragonato a Berlusconi. Ha espresso la volontà di vedere uno stadio come un progetto esclusivamente italiano, sottolineando le sue ambizioni e il suo impegno nel settore. Le sue dichiarazioni riguardano principalmente il futuro del club e l'importanza di mantenere radici nazionali.

«Quello che ho dovuto affrontare negli ultimi tre anni in Italia è qualcosa che non avevo mai vissuto prima. Non riesco nemmeno ad arrivare alla prima base qui senza che mi venga chiesto: “possiedi davvero la squadra oppure è di Elliott?”. È la cosa più ridicola del mondo. È frustrante. Perché quello che vorrei è il beneficio del dubbio: che la gente creda che sono affidabile, che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese e che sono un buon custode. Quello che ho imparato in tre anni è che devo dimostrare. Tutti mi guardano e danno per scontato che io sia il presidente, il nuovo Berlusconi. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono un uomo ricco e voglio fare il tifoso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale: “Non sono il nuovo Berlusconi. Stadio? Voglio che sia un prodotto italiano”

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