Capodanno persiano e fine Ramadan l’Iran celebra Nowruz e Eid tra guerra e antiche tradizioni

In Iran, le celebrazioni di Eid al-Fitr si sono svolte in concomitanza con Nowruz, il capodanno persiano, poco dopo la fine del Ramadan. Le festività sono state caratterizzate da tradizioni antiche e radicate nel tempo, mentre il paese continua a vivere in un contesto segnato da tensioni e conflitti. Le celebrazioni si sono svolte in diverse città, con eventi pubblici e cerimonie tradizionali.

(Adnkronos) – Il Ramadan si è appena concluso e in Iran le celebrazioni di Eid al-Fitr coincidono quest’anno con Nowruz, il Capodanno persiano. La festività, da sempre tra le più attese, cade nel mezzo di un contesto di conflitti e crisi economica. Nonostante gli incessanti raid israeliani e americani iniziati il 28 febbraio e la difficile situazione interna, le famiglie iraniane continuano a preparare tavole imbandite, decorazioni e dolci tradizionali, simboli di rinascita e prosperità. Il bazar di Teheran è pieno di prodotti tipici, dai giacinti alle uova colorate. Ma per molti i costi sono proibitivi, racconta la Cnn, perché non è cambiato nulla dalle proteste che esplosero alla fine dello scorso dicembre. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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