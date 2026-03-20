capitale fallita destra e pd si danno la colpa

Dopo la sconfitta di Forlì e Cesena nella corsa a capitale della cultura 2028, la polemica tra i rappresentanti di destra e Pd si infiamma, con entrambi che si puntano reciprocamente la colpa. La vittoria è andata ad Ancona, mentre le due città si confrontano sui motivi della sconfitta e sulle responsabilità politiche. La discussione si concentra sui risultati ottenuti e sui presunti errori commessi durante la candidatura.

Puntualissima, la nuova diatriba politica ex post: sulla sconfitta di ’Forlì insieme a Cesena’ alla competizione per la capitale della cultura 2028, trionfatrice Ancona. Per il centrodestra è stato letale gareggiare in tandem, per il Pd invece ha rafforzato la candidatura e autolesioniste sono state certe dichiarazioni di esponenti filogovernativi. Cesena ha danneggiato Forlì, aveva detto il segretario di Lega Romagna Jacopo Morrone. Concorda Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura. "È tempo di un’assunzione di responsabilità di ciò che non ha funzionato per una candidatura che aveva tutte le carte in regola per vincere ma è stata inficiata da una serie di errori da matita rossa - afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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