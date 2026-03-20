Le discussioni sui progetti della Ripa e dell’Eridania continuano a essere al centro delle attenzioni, con molte voci che si uniscono in un unico coro che chiede di mantenere vivi gli impegni presi. Le iniziative legate a queste aree sono state oggetto di numerosi incontri e dichiarazioni, ma finora non si sono verificati cambiamenti concreti nelle decisioni ufficiali. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi.

Le voci erano tante, ma sembravano una sola: non si abbandonino i progetti del dossier. Subito dopo il verdetto le reazioni sono state unanimi e la richiesta chiarissima: il timore è che il mancato riconoscimento possa mandare nel dimenticatoio quei progetti (più di 80 condivisi con Cesena e con altre decine di Comuni romagnoli) che in questi mesi tutti hanno imparato a conoscere e, soprattutto, a pregustare, immaginando una città culturalmente vivace e attrattiva. Il sindaco Gian Luca Zattini sin dalle prime fasi del percorso era stato chiaro: "Molti dei progetti racchiusi nel dossier si faranno comunque, vittoria o no". Ma quali? Non tutti, perché la copertura complessiva dei circa 17 milioni previsti era in parte vincolata alla vittoria, ma i punti fermi sono già molti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale, ecco cosa resta. Dalla Ripa all’Eridania: traguardi che non sfumano

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