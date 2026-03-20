Capannelle lavori sulle piste ad aprile ma il futuro è incerto

A Capannelle, i lavori sulle piste sono programmati per aprile, ma il futuro dell’ippodromo rimane incerto. L’assessorato allo Sport ha annunciato un cambio di passo in poche settimane, promettendo interventi rapidi, ma finora le parole non sono state seguite da fatti concreti. La situazione resta sospesa tra gli annunci ufficiali e la realtà delle vecchie strutture.

L'assessorato allo Sport suona la carica sull' ippodromo delle Capannelle, prospettando un cambio di passo in poche settimane, ma anche stavolta la realtà bussa al portone di via Appia Nuova più forte degli annunci e dei buoni propositi. Se infatti da un lato l'assessore Alessandro Onorato, parlando ieri alla commissione capitolina Trasparenza di Roma Capitale, convocata sul tema dal presidente Federico Rocca, ha spiegato che «ad aprile cominceremo i lavori per sistemare e riqualificare le piste» (che sono in condizioni disastrose) e che «ripristineremo legalità e trasparenza, con tariffe chiare e contratti da rispettare per tutti», sullo sfondo resta l'incertezza sulla gestione dell'impianto, rimasto senza affidatario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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