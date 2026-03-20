A 51 anni dall’ultima puntata torna in Tv un programma amatissimo che ha fatto la storia della Tv italiana, “Canzonissima”. A rivoluzionarlo e condurlo è Milly Carlucci dal suo quartier generale dell’Auditorium Rai del Foro Italico, lo stesso da cui va in onda “Ballando con le stelle”. Si parte sabato 21cmarzo con un cast di grandi nomi e una super giuria a sette. Per Milly Carlucci è l’ennesima sfida di una carriera piena di successi: "Il ricordo che la gente ha di 'Canzonissima' è magnifico, tutti hanno gli occhi che si accendono. La cosa curiosa è che la maggior parte delle persone in realtà non l'ha visto, perché il programma è finito nel '74-'75. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Canzonissima, svelato quando ci sarà Riccardo Cocciante. Milly Carlucci: "La differenza col programma storico"

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