Dopo cinquant’anni, Rai1 ripropone Canzonissima con Milly Carlucci nel ruolo di conduttrice. Il programma, rivisitato, mira a risollevare il sabato sera di primavera e a sfidare il successo di Amici di Maria. La conduttrice ha apportato modifiche al format tradizionale, cercando di catturare l’attenzione del pubblico in un momento di forte competizione televisiva.

Dopo 50 anni Rai1 riesuma il mitologico Canzonissima, format stravolto da Milly Carlucci per provare a rianimare il sabato sera di Primavera e a contrastare la corazzata di Amici di Maria. Impresa negli ultimi anni puntualmente naufragata. "Che fretta c'era, maledetta primavera", cantava Loretta Goggi 45 anni or sono, con Milly Carlucci a reinterpretare l'iconica canzone in chiave televisiva. Perché la 71enne conduttrice Rai, pilastro del servizio pubblico e da 20 anni Regina di Ballando con le Stelle, è da tempo preposta a riempire il palinsesto primaverile di Rai 1 con programmi il più delle volte tirati su in tutta fretta, puntualmente dimenticati, ampiamente criticati e soprattutto a dir poco deludenti sul piano degli ascolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Canzonissima, Milly Carlucci e le "maledette primavere" alla ricerca di un sabato sera di successo

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