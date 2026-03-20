Cantine Paololeo La crescita è globale

Cantine Paololeo ha trascorso un anno di crescita, segnato da nuovi avvii e investimenti. L’azienda ha messo in barricaia i vini prodotti nel periodo, consolidando la propria presenza sul mercato. Ora si prepara a espandersi ulteriormente, con particolare attenzione ai mercati esteri, puntando a rafforzare la propria presenza internazionale.

Cantine Paololeo mette in barricaia un anno di crescita e di nuovi avvii e si prepara ad una ulteriore fase di sviluppo, soprattutto fuori Italia. Nel 2025 l’azienda pugliese, gestita dalla famiglia Leo, ha registrato un incremento del fatturato anno su anno del 9,8%, a 25,3 milioni di euro (23 milioni circa del 2024). La produzione totale di bottiglie nel 2025 è stata pari a 6 milioni. Dicono Stefano e Francesco Leo, rispettivamente responsabile commerciale estero e responsabile commerciale Italia: "Costanza e flessibilità. I dati delle vendite di vino non sono incoraggianti da diverso tempo, ma la fidelizzazione è la cosa più importante nel mare in tempesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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