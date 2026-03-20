Cantieri dell’Umanesimo Progetto da 700mila euro

Nella vallata del Savio è stato avviato un progetto chiamato Cantieri dell’Umanesimo, con un investimento di 700 mila euro. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e la sua vocazione culturale, coinvolgendo diverse realtà locali. La fase attuale prevede interventi e lavori che puntano a promuovere la storia e le tradizioni della zona attraverso interventi specifici.

Cantieri dell’Umanesimo nella Vallata del Savio. E’ la coinvolgente sintesi di un progetto per mettere al centro il territorio e la sua vocazione culturale. Un progetto dell’ Unione Comuni Valle Savio che parteciperà al bando della Regione Emilia Romagna che attua il CoPSR 2023-2027, dedicato agli investimenti non produttivi nella aree rurali. L’obiettivo dell’iniziativa, ufficializzata con l’approvazione di una delibera della Giunta dell’Unione, composta dai sindaci dei Comuni di Cesena, Montiano, Bagno, Mercato, Sarsina, Verghereto, è quello di sostenere progetti in grado di migliorare i servizi di base per le comunità locali, con particolare attenzione alle attività sociali, culturali e ricreative, e per contrastare allo stesso tempo i fenomeni di spopolamento che interessano le zone interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri dell’Umanesimo. Progetto da 700mila euro Articoli correlati Sorgane, ecco la casa della comunità. Maxi progetto da 700mila eurodi Manuela Plastina Nascerà a Sorgane la nuova "Casa della Comunità"; una struttura dedicata alla socialità. Fuoristrada e moto da enduro nei boschi e tra i pascoli dell’Oltrepò: sanzioni per 700mila euroSanta Margherita Staffora (Pavia), 12 marzo 2026 – Controlli nei boschi dell’Oltrepò Pavese dove c’è chi si diverte scorrazzando su strade non... Tutto quello che riguarda Cantieri dell'Umanesimo Progetto da... Temi più discussi: Cantieri dell’Umanesimo. Progetto da 700mila euro; Cantieri dell’Umanesimo nella Valle del Savio: progetto da 700mila euro per cultura e servizi; Progetto da 700mila euro per cultura e servizi, l'Unione Valle Savio si candida al bando regionale per le aree rurali. Ospedali, l'anno dei grandi cantieri: il progetto (da 173 milioni di euro) dell'Ulss per potenziare le sedi. Il piano completoPADOVA - Dal complesso padovano Ai Colli all'ospedale di Piove di Sacco, dai reparti di Camposampiero a quelli di Cittadella. Eccezion fatta per Schiavonia, polo inaugurato pochi anni fa e quindi ... ilgazzettino.it Avellino, lavoro per detenuti nei cantieri dell'alta velocità Napoli-BariLegalità e inclusione sociale attraverso il lavoro specializzato e la formazione: sono i pilastri del progetto sviluppato da Webuild con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del ... ilmattino.it Hai un’attività Un evento Un progetto da far conoscere Il problema non è quello che fai. Il problema è che non lo vede nessuno. Su YOUNIPA ogni giorno raggiungiamo migliaia di giovani in Sicilia Parliamo al target 18–35, quello che davvero si muov - facebook.com facebook Farmaci orfani e test genetici: in Puglia nasce il progetto da 8,5 che ridà speranza ai malati rari x.com