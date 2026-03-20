Cannoli e arancini Acquisti on line

I prodotti della Pasticceria Amodei sono disponibili per l'acquisto online attraverso il loro sito ufficiale. Tra le specialità offerte ci sono cannoli e arancini, che possono essere ordinati direttamente da casa. La piattaforma permette di scegliere e ricevere i dolci e le sfumature di Sicilia senza dover visitare il negozio fisico. Le consegne vengono gestite tramite il servizio di consegna indicato sul sito.

I prodotti della Pasticceria Amodei si possono acquistare on line sul sito dell’azienda www.pasticceriasicilia.com. Le spedizioni sono velocissime e assicurate, i prodotti vengono consegnati esclusivamente con corriere espresso la cui affidabilità è testata al cento per cento. I pagamenti sono invece gestiti via server sicuro PayPal e Stripe e i dati dei clienti non vengono mai diffusi a terzi. Tra le referenze acquistabili, Colombe al limone, all’arancia, ai frutti di bosco, al pistacchio, ai tre cioccolati e mandorlata. Tutti i prodotti Amodei sono disponibili anche in confezione regalo. Oltre ai dolci tradizionali legati alle varie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannoli e arancini. Acquisti on line Articoli correlati AMMU, dieci anni e due milioni di cannoliL’8 marzo 2016, mentre Milano usciva dall’ubriacatura di Expo, un piccolo laboratorio siciliano decideva di mettere radici in città. Festival di Sanremo, il siciliano TonyPitony: "Arancini e arancine perché dobbiamo essere inclusivi in prima serata»Ditonellapiaga swing con un sorprendente TonyPitony nella serata cover del Festival di Sanremo con il classico di Frank Sinatra 'The lady is a tramp'... How to Travel Sicily: The ONLY Itinerary You Need to Explore the Entire Island