Cannabis e adolescenti il nuovo studio che suggerisce un possibile ruolo causale in psicosi e disturbo bipolare

Un nuovo studio condotto dall’Istituto europeo delle dipendenze analizza il legame tra consumo di cannabis e l’insorgenza di psicosi e disturbo bipolare tra gli adolescenti. La ricerca si concentra su un campione di giovani e osserva come l’uso di sostanze possa influenzare il rischio di sviluppare queste condizioni. I risultati sono stati presentati di recente e fanno parte di un approfondimento più ampio sulle dipendenze giovanili.

L’ Istituto europeo delle dipendenze (Ieud), centro di eccellenza nel trattamento delle dipendenze patologiche, richiama l’attenzione sui risultati di uno dei più ampi studi di coorte condotti finora sul tema recentemente pubblicato su Jama Health Forum, rivista internazionale edita dall’American medical association. La ricerca, che ha seguito oltre 463 mila adolescenti tra i 13 e i 17 anni, evidenzia una forte associazione tra il consumo di cannabis in età giovanile e l’insorgenza di gravi disturbi psichiatrici, suggerendo anche un possibile ruolo causale della sostanza. Rischio raddoppiato di sviluppare disturbi psicotici e bipolari per chi assume cannabis. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cannabis e adolescenti, il nuovo studio che suggerisce un possibile ruolo causale in psicosi e disturbo bipolare Articoli correlati Multivitaminici ogni giorno? Lo studio che suggerisce un possibile effetto anti-invecchiamentoAssumere vitamine quotidianamente può davvero rallentare l’invecchiamento? L’età scritta sulla carta d’identità non sempre racconta tutta la verità. Leggi anche: Cannabis sempre più potente, rischio psichiatrico sempre più alto tra i giovani: lo studio su mezzo milione di adolescenti che rilancia l’allarme Altri aggiornamenti su Cannabis e adolescenti il nuovo studio... Temi più discussi: Milano, la trappola della cannabis rinforzata: Aumenta i disturbi psichiatrici sugli adolescenti; Potrebbe funzionare; La Sardegna nel traffico di cocaina nel Mediterraneo: dati e tendenze 2026; Erba e ragazzi: quando il superfluo può fare male. La trappola della cannabis «rinforzata»: «Aumenta i disturbi psichiatrici sugli adolescenti»Il principio attivo che nei primi anni 2000 era al 4-5% oggi supera il 30%, spesso alla sostanza si associano gel o liquidi. Gli esperti: «Questa droga non è leggera» ... msn.com Cannabis e salute mentale nei giovani: cosa ha scoperto il più grande studio mai condotto sugli adolescentiCirca mezzo milione di adolescenti seguiti per quasi un decennio. È la base di dati su cui poggia uno degli studi più imponenti mai condotti sul legame tra consumo di cannabis in età giovanile e ... greenme.it Condivide e sostiene la campagna di cannabis Cura Sicilia e chiede all'ordine dei medici di valorizzare l'uso terapeutico della cannabis, nel rispetto dei protocolli già in essere - facebook.com facebook