La regina Camilla ha indossato un abito rosa pastello e una borsa Lady Dior durante l’incontro con il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e la First Lady Oluremi a Windsor. La scelta dell’abbigliamento e degli accessori è stata visibile durante l’evento ufficiale, che ha coinvolto le autorità provenienti dalla Nigeria. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale con la presenza delle rispettive delegazioni.

La regina Camilla ha scelto un abito rosa pastello e una borsa iconica per accogliere il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e la First Lady Oluremi a Windsor. Questo look, definito come Barbie Royal dalla rivista inglese Hello, unisce l’omaggio alla madre Elisabetta II con colori vividi e un tributo silenzioso a Lady Diana attraverso l’uso della borsetta Lady Dior. L’evento si svolge nel contesto di una visita diplomatica ufficiale che mette in luce l’evoluzione dello stile reale britannico. Il completo indossato dalla sovrana è firmato Fiona Clare, marchio preferito per le apparizioni pubbliche, completato da un cappellino piumato del modista Philip Treacy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camilla in rosa: omaggio a Diana con la borsa Lady Dior

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