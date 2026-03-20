Cambiaghi fa godere il Bologna | Roma eliminata

Il Bologna ha sconfitto la Roma nel match di Europa League, portando a casa una vittoria importante nel derby italiano. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai felsinei, lasciando i giallorossi fuori dalla competizione. Dopo un pareggio in Emilia, i bolognesi sono riusciti a ottenere il successo nella sfida di ritorno, eliminando così la squadra capitolina dalla competizione europea.

Il Bologna vince un bellissimo derby italiano in Europa League. Dopo l’1-1 in terra emiliana dei primi novanta minuti, i rossoblù battono 3-4 la Roma ai tempi supplementari nel ritorno dell’Olimpico, qualificandosi per i quarti di finale di Europa League (nel prossimo turno c’è l’Aston Villa, tra il 9 e il 16 aprile). Un grande risultato per Italiano, che mantiene vivo il sogno europeo. Al contrario, si tratta di una grande delusione per Gasperini, che deve fare i conti con una pericolosa crisi di risultati. La Roma, infatti, non vince da un mese (l’ultimo successo il 22 febbraio, nel 3-0 contro la Cremonese): la striscia è di due pareggi e ben tre sconfitte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cambiaghi fa godere il Bologna: Roma eliminata Articoli correlati Leggi anche: Cambiaghi nei supplementari regala al Bologna i quarti con l’Aston Villa: Roma eliminata Leggi anche: Bologna, Cambiaghi: "Ecco come è nato il mio gol contro la Roma"