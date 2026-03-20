Nel Fermano, la seconda edizione dell’Abc Fashion Event si è svolta con successo, confermando il ritorno del Made in Italy nel settore calzature e cappelli. L’evento, che si svolge da cinque mesi, è stato organizzato con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e ha attirato numerosi operatori del settore. Gli organizzatori hanno portato avanti l’iniziativa con risultati positivi, nonostante le sfide incontrate.

FERMO Cinque mesi fa l’Abc Fashion Event era stata una scommessa, oggi giunti alla seconda edizione, quella scommessa sembra essere stata vinta dagli organizzatori, nonostante molto possa essere ancora migliorato. La fiera dedicata agli accessori per moda e calzature, ha visto raddoppiare gli espositori e gli ingressi. Tanti gli addetti ai lavori di tutta italia che si sono ritrovati al Fermo Forum, per conoscere le nuove tendenze, scoprire materiali e dialogare, magari riuscendo a trovare anche qualche nuovo contatto lavorativo. L’adesione «Avevo già partecipato alla prima edizione, devo dire che i miglioramenti sono stati molti e la fiera sembra essere apprezzata - afferma Secondo Grandinetti della New Step - sono tornato perchè era giusto esserci, far vedere che il territorio risponde positivamente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Calzature e cappelli: nel Fermano Il Made in Italy torna ad affermarsi

Articoli correlati

Calzature made in Italy, nel 2025 rallenta la crisi. Ma in Campania export e occupazione ancora in caloIl settore calzaturiero italiano prova a rialzare la testa in un contesto macroeconomico globale ancora instabile.

LVMH torna a supportare l'artigianato e il saper fare del made in ItalyUna nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa...

Contenuti e approfondimenti su Calzature e cappelli nel Fermano Il...

Temi più discussi: Cheap cappelli invernali converse on Sale Scarpe invernali CONVERSE Chuck Taylor All Star Berkshir 171448C metal shop; Usa, l'ultima ossessione di Trump: regalare scarpe Oxford da 145 dollari; Nonostante guerre e dazi, l'economia cinese continua a tirare; Zara Tindall fa girare la testa con un elegante tailleur blu scuro il primo giorno del Festival di Cheltenham con il marito Mike.

Calzature, Fermo è quarta in Italia tra le province esposte con gli UsaFERMO Preoccupano eccome nel Fermano i dazi decisi da Trump. Le attività manifatturiere sono tra le più colpite, e Fermo è una provincia molto esposta con la produzione di calzature, pelletteria, ... corriereadriatico.it

Gant torna nel settore delle calzatureGant riprende il controllo della sua divisione calzature concludendo un accordo con l’azienda tedesca Hamm footwear gmbH, che dal 2013 si occupava dello sviluppo e del design del business calzaturiero ... milanofinanza.it

È ARRIVATA LA PROMO SPORT 30% di sconto su TUTTE le calzature Adidas, Hoka e Fila! Corri, la tua occasione ti sta aspettando La promo è valida solo fino a Lunedì 23 Marzo, con la Rizzatocard! Clicca https://rizzatocalzature.com/punti-vendita/ e - facebook.com facebook