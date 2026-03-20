Calciomercato Milan si punta uno dei nuovi talenti della Serie A Ecco il profilo per l’attacco

Il Milan sta valutando nuovi talenti della Serie A per rafforzare il reparto offensivo. La dirigenza rossonera, insieme a Tare, sta monitorando alcuni giovani giocatori che si sono messi in evidenza nel campionato italiano. Le trattative sono in fase di valutazione e non ci sono ancora dettagli definitivi sulle operazioni in corso. La strategia del club punta a individuare profili di prospettiva.

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri. Siamo ormai dentro la fase finale del campionato e il club potrebbe decidere di intervenire per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Allegri, infatti, potrebbe avere bisogno di altri giocatori in reparti specifici per cercare di raggiungere gli obiettivi che dirigenza e allenatore si prefisseranno prima dell'inizio del prossimo campionato. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA Uno dei reparti che potrebbe essere ancora rinforzato in estate è l'attacco. Il Milan un annetto fa ha speso tanti soldi per l'acquisto di Nkunku. Restano però i dubbi se in rosa ci sia davvero un giocatore in grado di fare la differenza in area di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per l’attacco Articoli correlati Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del... Leggi anche: Calciomercato Napoli, occhi su Sterling ma spuntano nuovi scenari: ecco il profilo più seguito Una raccolta di contenuti su Calciomercato Milan Temi più discussi: Milan a caccia di gol, Allegri vuole Kean: il piano per prenderlo con lo sconto; Calciomercato Serie A – Pellegrino apre al Milan: le ultimissime; Milan, Allegri ha chiesto 4 colpi top: tutti gli obiettivi; Il patto Allegri-Furlani: 100 milioni per il Milan da Champions. I nomi del mercato rossonero. Calciomercato Milan: cena per Retegui, i retroscenaIl Milan lavora sul mercato per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un attaccante di sicuro valore, che conosca già la Serie A. fantacalcio.it Il retroscena di mercato rivelato da Boban: Szoboszlai era quasi del Milan. Poi...Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, si è così espresso a Sky Sport su Dominik Szoboszlai: Szoboszlai nasce come 10, al Salisburgo e nell'Ungheria, ... milannews.it #Calciomercato #Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per l'attacco #SempreMilan - facebook.com facebook Calciomercato #Milan, #Goretzka nel mirino di #Tare: ecco le richieste del centrocampista #SempreMilan #ACMilan x.com