L'allenatore della Juventus ha commentato le strategie di mercato estive, affermando di non essere un idiota riguardo alle scelte di rinforzo per la squadra. In un'intervista, ha spiegato cosa intendeva dire sui possibili acquisti e sul ruolo di alcuni giocatori nel progetto tecnico della prossima stagione. Le sue dichiarazioni sono state riportate dai media specializzati in calcio.

dire il tecnico bianconero sul prossimo mercato. Nel corso della conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha risposto così a una domanda che verteva sulla campagna acquisti della prossima estate. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata QUANTI COLPI SERVIREBBERO ALLA JUVE – «Secondo lei, io mi faccio del bene o del male ad andare a parlare del prossimo anno, del mercato e dei giocatori? A parlare dei prossimi calciatori, avendo ancora da firmare il contratto.Mi sento un po’ idiota. L’altra volta ho detto c’è tutto il tempo. Poi fra di noi le partite scorrono, ci sono delle risposte, ci sono delle cose che vanno valutate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti sui rinforzi estivi: «Non sono un idiota». Cosa intendeva

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