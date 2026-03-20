Calciomercato Inter LIVE | Stankovic rientra alla base a fine stagione il piano per l’ingaggio di Vicario

Durante il calciomercato, l'Inter ha annunciato il ritorno di Stankovic alla fine della stagione e sta lavorando all'ingaggio di Vicario. La redazione segue in tempo reale tutte le trattative, le indiscrezioni, gli incontri e gli affari che coinvolgono il club, offrendo aggiornamenti costanti sulle operazioni di mercato in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 19 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Stankovic rientra alla base a fine stagione, il piano per l’ingaggio di Vicario Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Il piano per l’ingaggio di Vicario. Calhanoglu saluta in estate? Ecco il suo sostitutodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Leggi anche: Calciomercato Inter, si avvicina il rientro alla base di Aleksandar Stankovic Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Davvero il figlio di Stankovic è più forte del padre? Come gioca, cosa sa fare, il suo futuro; Goretzka a zero e il ritorno di Stankovic: turbo mercato Inter. Sfida all’Arsenal e jolly recompra; Biasin: L’Inter riprenderà Stankovic, interessi dalla Premier. Ecco il prezzo. E sul 26-27…; Calciomercato Inter: due priorità a centrocampo. Inter, torna Stankovic: ma lo vogliono parecchi top club e il mercato dice che il suo prezzo è…Aleks di candida fortemente a ritrovare Pio Esposito come compagno di squadra, ma questa volta stabilmente in prima squadra ... msn.com C’è anche super Filip Stankovic a Venezia, ma è ancora dell’Inter? Tutta la verità e le cifreSuper stagione per i due fratelli Stankovic, ma l'Inter può riportare a Milano anche Filip? Tutta la verità sulla sua cessione al Venezia ... msn.com Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com Sirene arabe per #Thuram: maxi offerta in arrivo. #Inter #Calciomercato #CalciomercatoInter https://buff.ly/i0kDtg4 Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/D2Lqu8i - facebook.com facebook