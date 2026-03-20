Calciomercato Inter LIVE | il motivo del viaggio di Ausilio a Londra

Durante il calciomercato, il direttore sportivo dell'Inter ha viaggiato a Londra per discutere con alcuni agenti e club riguardo a possibili trasferimenti. Sono state segnalate trattative in corso e incontri con varie società per definire alcuni affari. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle trattative live, con dettagli su incontri, indiscrezioni e sviluppi recenti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 20 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il motivo del viaggio di Ausilio a Londra Articoli correlati Calciomercato Inter, Ausilio a Londra? Il Corriere dello Sport svela il motivodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Ausilio a Londra? Il Corriere dello Sport svela il motivo. Calciomercato Inter, Ausilio vola a Londra! La mossa del direttore sportivo per il portiere del futuroMercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino! Calciomercato... Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Fiorentina-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Ciao Milan, vado all’Inter! Bomba di calciomercato in diretta Sky. Calciomercato Inter, un colpo per sostituirne dueBlitz a Londra di Ausilio in ottica calciomercato Inter. Oltre a Vicario, missione per Gimenez in scadenza con l'Atletico Madrid ... interlive.it Calciomercato Inter, Bonny via dopo un anno: destinazione assurdaBonny al centro dei rumors di calciomercato Inter. In Francia si parla di un assalto da Psg, Manchester United e Al Hilal ... interlive.it “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com