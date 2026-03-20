Calciomercato Inter LIVE | il motivo del viaggio di Ausilio a Londra c’è concorrenza per Castro
Sul calciomercato dell'Inter, il direttore sportivo ha effettuato un viaggio a Londra, mentre si intensificano le trattative per il trasferimento di Castro, con diverse squadre che seguono da vicino la situazione. La redazione fornisce aggiornamenti continui su indiscrezioni, incontri e affari conclusi, mantenendo alta l’attenzione sulle mosse del club in questa finestra di mercato.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 20 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com
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