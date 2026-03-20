Calciomercato Atalanta via al piano per il 2026 27 | pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio futuro già definito Tutti i dettagli

L'Atalanta ha avviato la pianificazione per la stagione 202627, con sei rinnovi di contratto già in cantiere. Contestualmente, un giocatore di spicco ha già deciso di lasciare il club, con il suo futuro ormai stabilito. La società continua a lavorare sul mercato e sulle strategie per la prossima stagione, mantenendo alta l’attenzione sui dettagli.

Calciomercato Atalanta, via al piano per il 202627: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Torino: «Gimenez convocato, il futuro di Modric dipende da lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Leggi anche: Calciomercato Inter, restyling estivo: chi parte e chi arriva. Definito il piano di addii e nuovi acquisti, tutti i dettagli LAZIO E ATALANTA IN GUERRA SUL MERCATO: GENNAIO PROMETTE SCINTILLE! NOTIZIE DI LAZIO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Atalanta Temi più discussi: Atalanta, è fatta per il rinnovo di Bernasconi fino al 2030; Inter-Atalanta, le pagelle di CM: disastro Dumfries, Pio Esposito si riscatta; Atalanta, proposto il rinnovo del contratto a Palladino che prende tempo: la situazione; Gli italiani col valore di mercato più alto: Bastoni raggiunto in testa. Borussia Dortmund-Atalanta, Palladino non stringe la mano a Kovac al fischio finale: cos'è successoAll'Atalanta servirà un'impresa per rimanere in Champions League. I nerazzurri hanno perso per 0-2 l'andata dei playoff della competizione in casa del Borussia Dortmund. I gol di Guirassy e Beier ... calciomercato.com Atalanta, parla l'icona Stromberg: Dea, la rimonti così. Corsa Champions? Juve e Napoli fuoriGlenn Stromberg ha una visione internazionale dell’Atalanta. Un po’ per sua conformazione, abituato da sempre a seguire il calcio senza confini, un po’ per la consuetudine che la società ha trasmesso ... gazzetta.it Calciomercato. . L’Inter non va oltre il pari contro l’Atalanta: preoccupano le condizioni della capolista che dopo la sconfitta contro il Milan non riesce ad ottenere tre punti che sembravano vicini Si parlerà tanto degli episodi, ma restano comunque sbagliate l - facebook.com facebook #InterAtalanta, le formazioni ufficiali #SerieA #Inter #Atalanta calciomercato.com/liste/inter-at… x.com