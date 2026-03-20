Calcio Uisp | la tripletta di Castro rilancia il Gs Pozzuolo

Il Gs Pozzuolo ottiene una vittoria importante contro il Real Chiappa Pin Bon grazie a una tripletta di Castro. La partita si è disputata a La Spezia il 20 marzo 2026, nel contesto del campionato di calcio a 7 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Con questo risultato, il Gs Pozzuolo si avvicina alle prime posizioni della classifica, mentre l’Ms Costruzioni mantiene la leadership nel Girone 2.

La Spezia, 20 marzo 2026 – Vince lo scontro al vertice contro il Real Chiappa Pin Bon e distanzia gli inseguitori l' Ms Costruzioni, sempre più solitaria leader del Girone 2, dopo la quinta di ritorno del campionato calcistico a 7 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Andando nella serie maggiori, larghi successi per Locanda Alinò e Avosa, prima e seconda del Girone Eccellenza, mentre nel Girone Promozione ancora a punteggio pieno (così come Alinò) anche il Pellegrini Gomme che però fatica non poco a piegare il Bar Cavour. Infine, nel Girone 3, dove guida sempre il Calcio Popolare, bella tripletta di Castro che segna tutti i gol che servono al Gs Pozzuolo per battere il Real Chiappa Palati Fini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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