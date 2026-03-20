Calcio Spalletti | Totale disponibilità al rinnovo

L’allenatore della Roma ha dichiarato di essere disponibile a discutere un possibile rinnovo contrattuale. La Juventus si prepara alla sfida contro il Sassuolo, con obiettivi importanti in palio per la qualificazione alla Champions League. La partita si gioca in una fase cruciale del campionato, con le squadre che cercano punti fondamentali per le rispettive classifiche.

Roma, 20 mar. (askanews) – Vigilia di campionato per la Juventus, attesa dalla sfida contro il Sassuolo con in palio punti pesanti nella corsa Champions. L’allenatore bianconero Luciano Spalletti mantiene il focus sul campo e dribbla le domande sul mercato: “Mi sentirei un idiota a rispondere ora. Non conviene parlarne pubblicamente”. Il tecnico apre invece alla possibilità di prolungare il rapporto con il club: “Durante la sosta ci sarà meno stress e più tempo. Da parte mia c’è totale disponibilità a sentire cosa la società vorrà dirmi”. Un incontro è atteso nei prossimi giorni per discutere il rinnovo. Sulla sfida imminente, Spalletti sottolinea il peso della qualificazione europea: “Entrare in Champions cambia tutto per un giocatore, ma questa pressione è un privilegio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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RINNOVO SPALLETTI: la risposta in conferenza

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Ora Spalletti vuole parlare di contratto: C’è tutta la mia disponibilità. È un momento corretto per discutere del rinnovoSpalletti in conferenza alla vigilia: scelte, infortuni, modulo e giudizi su squadra e singoli in vista del finale di stagione Juventus. ilnapolista.it