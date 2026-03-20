L’allenatore ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo all’uso del VAR, affermando che ha complicato troppo le cose e che è stanco di vedere giocatori che esagerano nelle proteste per ogni minimo contatto. Ha anche commentato brevemente l’andamento del campionato, parlando della stagione delle squadre più importanti senza approfondimenti ulteriori.

Cagni ai microfoni di Milannews24.com ha parlato anche di Var e di campionato soffermandosi su come sta andando la stagione delle big. Intervistato in esclusiva dai microfoni di Milannews24.com, Gigi Cagni ha parlato del Var e fatto un punto anche sul campionato. VAR – « Il mio pensiero, da sempre è questo: se io ho una cosa da risolvere e continuo a cambiare, a mettere delle cose sempre in più, pensando di risolverle, secondo me sbagli. Delle volte bisogna essere capaci a togliere, non a continuare ad aggiungere. Questo perché mi sembra, parlando del VAR, che si stia facendo molta molta confusione e quindi vuol dire che bisogna cambiare qualcosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagni boccia il VAR: «Hanno complicato le cose. Sono stufo di vedere giocatori che per un calcetto si rotolano un quarto d’ora urlando. Sul campionato…»

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