Cagliari Pisacane analizza | Sicuramente è stata diversa da Pisa Serve qualcosa in più per portare punti a casa

Dopo la partita tra Cagliari e Napoli, il difensore e capitano del Cagliari ha commentato l’incontro, sottolineando che la prestazione della squadra è stata diversa rispetto a quella di Pisa. Ha aggiunto che servono miglioramenti per riuscire a ottenere più punti nelle prossime gare. Il giocatore ha parlato nel post partita della sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 20252026, contro il team allenato da Antonio Conte.