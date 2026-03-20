Cagliari Pisacane analizza | Sicuramente è stata diversa da Pisa Serve qualcosa in più per portare punti a casa
Dopo la partita tra Cagliari e Napoli, il difensore e capitano del Cagliari ha commentato l’incontro, sottolineando che la prestazione della squadra è stata diversa rispetto a quella di Pisa. Ha aggiunto che servono miglioramenti per riuscire a ottenere più punti nelle prossime gare. Il giocatore ha parlato nel post partita della sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 20252026, contro il team allenato da Antonio Conte.
Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli Calciomercato Atalanta, via al piano per il 202627: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Napoli, parla Conte: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo. Prendiamo altri tre punti per la zona Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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