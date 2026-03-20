cagliari napoli probabili formazioni e dove vederla

Domani all’Unipol Domus si gioca Cagliari contro Napoli, aprendo la 30ª giornata di Serie A. La partita vedrà in campo le probabili formazioni di entrambe le squadre, senza ancora conferme ufficiali. L’incontro sarà trasmesso in diretta, ma i dettagli sul canale di visione non sono stati comunicati. La sfida permette a entrambe le squadre di conquistare punti importanti in classifica.

Sarà l’Unipol Domus ad aprire la 30ª giornata di Serie A con una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre. Da una parte il Cagliari, chiamato a reagire dopo lo stop dell’ultimo turno; dall’altra il Napoli, in piena fiducia e deciso a proseguire la propria corsa nelle zone alte della classifica. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento con tre successi consecutivi alle spalle e la possibilità concreta di agganciare, almeno temporaneamente, il secondo posto. Per dare continuità al momento positivo, il tecnico è pronto ad affidarsi al cosiddetto “trio di Manchester”, con De Bruyne titolare insieme a McTominay e Hojlund. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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