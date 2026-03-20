Cagliari-Napoli oggi in campo alle 18 | 30 | probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 18:30 di oggi si gioca la partita tra Cagliari e Napoli, valida per la 30ª giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della città sarda e sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky canale 214. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora state ufficializzate.

Cagliari-Napoli oggi alle 18:30 per la 30ª giornata di Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta su DAZN e Sky canale 214. Cagliari-Napoli Il Napoli torna in campo oggi, venerdì 20 marzo, per l'anticipo della 30ª giornata di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte fanno visita al Cagliari con fischio d'inizio alle 18:30. I partenopei arrivano dalla vittoria in rimonta contro il Lecce, mentre i sardi di Pisacane hanno perso il loro ultimo impegno contro il Pisa. Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2: Caprile in porta; Zé Pedro, Mina e Dossena in difesa; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana e Zappa a centrocampo; Folorunsho ed Esposito in attacco. 🔗 Leggi su 2anews.it

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