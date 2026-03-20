Durante l'incontro tra Cagliari e Napoli, Scott McTominay è stato il protagonista con un gol decisivo, mentre Matteo Politano ha partecipato alla conferenza stampa. McTominay ha dichiarato di aver parlato con Politano riguardo alle strategie per il finale di stagione, sottolineando l'importanza della collaborazione tra i due. Entrambi hanno confermato la loro sicurezza in vista delle prossime partite.

Protagonista del match con il gol vittoria, Scott McTominay si è presentato ai microfoni di DAZN, come MVP di Cagliari-Napoli, con al suo fianco Matteo Politano. I due azzurri hanno analizzato il match vinto e hanno svelato un obiettivo per il finale di stagione. Cagliari-Napoli, McTominay e Politano carichi per il finale di stagione. Per primo Politano ha analizzato la gara col Cagliari, specificando quale è stato il limite della squadra, che dovrà migliorare nelle prossime partite: “Il Cagliari in casa è tosto e rognoso. Dovevamo fare più gol perchè all’ultimo rischi di prendere e sarebbe stato un peccato. La Nazionale? C’è entusiasmo e vogliamo arrivare a domenica per la nazionale e qualificarci”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, McTominay e Politano sicuri: “Ecco cosa ci siamo detti per il finale di stagione”

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