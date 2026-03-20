All’Unipol Domus si affrontano Cagliari e Napoli, con le formazioni ufficiali annunciate e le scelte di Pisacane e Conte che sono state rese note. La partita si svolge con le formazioni scelte da entrambe le squadre, pronte a scendere in campo per la sfida. Le formazioni sono state ufficializzate prima del calcio d’inizio, senza ulteriori dettagli sui motivi delle scelte.

All’Unipol Domus è tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Napoli, con le formazioni ufficiali che confermano le scelte dei due allenatori. Pisacane si affida a un 4-3-3 giovane e dinamico, con Folorunsho ed Esposito nel tridente insieme a Palestra per provare a mettere in difficoltà gli azzurri. Conte, invece, risponde con il suo 3-4-2-1 e punta sulla qualità di De Bruyne e McTominay alle spalle di Højlund, con Politano e Gutierrez sulle corsie e una difesa solida guidata da Buongiorno. Una sfida importante per entrambe, con il Cagliari a caccia di punti pesanti e il Napoli deciso a imporre ritmo e superiorità tecnica fin dai primi minuti. Formazioni ufficialiCAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Pisacane e Conte

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