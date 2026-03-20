Dopo il match tra Cagliari e Napoli, Sam Beukema ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ha parlato della sua crescita durante la stagione e ha rivelato di avere in mente l’obiettivo di arrivare a competere con l’Inter nel finale di campionato. Le sue parole si sono concentrate sui prossimi passi della squadra e sui propri progetti futuri.

Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari-Napoli, soffermandosi sulla sua crescita personale, ma anche su quello che sarà il finale di stagione, con il sogno di rincorrere l’Inter. Il centrale olandese ha svelato il pensiero della squadra sulla corsa scudetto. Beukema non si nasconde: il pensiero sul sogno scudetto. Sulla crescita personale ha aperto: “Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli, sapevo che avrei giocato con giocatori forti, ma non avevo mai giocato come braccetto, ora sto facendo diverse partite così, è molto diverso per me ma mi sto abituando. All’inizio è normale capire come posizionarsi ma mi sento molto bene lì e se riesco a giocare anche in quella posizione diventterà un giocatore più completo”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, la confessione di Beukema: “Se pensiamo all’Inter? Vi svelo tutto”

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