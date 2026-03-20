Cagliari-Napoli Conte mette fuori due stelle dell’ultimo mese | scelta a sorpresa

Alle 18.30 il Napoli affronterà il Cagliari in una partita in cui l'allenatore ha deciso di escludere due giocatori che avevano avuto un ruolo importante nelle ultime settimane. La formazione schierata dal tecnico prevede il ritorno tra i titolari di McTominay e De Bruyne, segnando una modifica rispetto alle scelte precedenti. La partita è in programma allo stadio di Cagliari.

Il Napoli scenderà in campo alle 18.30 per affrontare il Cagliari. Per il match, Conte prepara una formazione rivoluzionata con il ritorno fra i titolari di McTominay e De Bruyne. A sorpresa, resterà così fuori Alisson Santos. Non sarà l’unica esclusione eccellente. Conte cambia tutto: out Alisson Santos e Spinazzola. Le probabili formazioni riportate oggi vedono un Conte pronto a riproporre il 3-4-2-1 delle ultime gare, ma con alcune novità. Tornereanno infatti a giocare insieme Scott McTominay e Kevin De Bruyne, escludendo così però Alisson Santos, uno dei calciatori più brillanti in casa azzurra nell’ultimo periodo. A centrocampo, Gilmour è in vantaggio su Anguissa per giocare accanto a Lobotka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Cagliari-Napoli: due possibili assenti per Conte, la scelta entro giovedìLa trasferta di Cagliari in programma venerdì 20 marzo rappresenta un crocevia delicato per il Napoli di Conte. Clamoroso Napoli, Conte li mette fuori rosa: scoppia il caos prima della JuventusÈ un’atmosfera rovente quella che sta accompagnando il Napoli in vista del big match con la Juventus. Napoli Cagliari 10-9 ai rigori: Conte prepara il massacro della Juventus! Una raccolta di contenuti su Cagliari Napoli Conte mette fuori due... Temi più discussi: Cagliari-Napoli, il derby di Rastelli tra Conte e Pisacane; Cagliari-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; quote Cagliari Napoli: il pronostico sui partenopei; Cagliari-Napoli si gioca il 20 marzo: probabili formazioni e dove vederla. Cagliari-Napoli: Conte mette in panchina uno storico pretorianoUltime notizie calcio Napoli - C'è una novità importante di formazione che Antonio Conte è orientato a schierare nel tardo pomeriggio contro il Cagliari. L'allenatore sembra orientato a mettere in pan ... msn.com Cagliari-Napoli, il Napoli a caccia del sorpasso in SardegnaCagliari-Napoli, anticipo della 30a giornata di Serie A: orario, probabili formazioni, precedenti e dove seguire il match in tv e streaming su DAZN ... lifestyleblog.it #Napoli, finito l’incubo per #Conte: a Cagliari torna la panchina lunga https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--finito-l%E2%80%99incubo-per-Conte--a-Cagliari-torna-la-panchina-lunga-146761.aspx #CagliariNapoli - facebook.com facebook Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Napoli #SkySport #CagliariNapoli #SerieA #SkySerieA x.com