Cagliari-Napoli Conte | Auguro sempre al Napoli di vincere un trofeo e di andare in Champions

Il tecnico del Cagliari ha espresso il suo desiderio che il Napoli possa vincere un trofeo e qualificarsi in Champions League. Durante la conferenza stampa, ha commentato la strategia adottata dalla sua squadra, sottolineando che stanno utilizzando il doppio play da molto tempo e che hanno dovuto adattare diversi calciatori come Elmas e Scott. Ha parlato anche delle difficoltà incontrate in questa fase della stagione.

«Noi stiamo giocando da tanto tempo con il doppio play. Abbiamo dovuto adattare diversi calciatori come Elmas e Scott. Oggi c'è la possibilità di avere a disposizione sia Lobotka che Gilmour. La voglia è quella di fare la partita e di mettere qualità in campo», ha detto Conte nel pre partita ai microfoni di Dazn. «Tra arrivare secondi o terzi cosa cambia? Siamo rimasti nelle prime posizioni nonostante le emergenze. Adesso siamo lì e ci giochiamo un posto Champions, che è importante per tutte le squadre. Ma è difficile, basta un passo falso per essere risucchiati indietro. Questo obiettivo, vista la stagione, avrebbe una grande importanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Cagliari-Napoli, Conte: «Auguro sempre al Napoli di vincere un trofeo e di andare in Champions» Articoli correlati Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 0-0: non è la Champions, ma Conte di mercoledì non riesce proprio a vincere Leggi anche: Chi ha deciso questo fallimentare mercato del Napoli? Manna? Conte? Non andare in Champions sarebbe un disastro Il Napoli vince a Verona grazie alla rete all'ultimo secondo di Romelu Lukaku Altri aggiornamenti su Cagliari Napoli Conte Auguro sempre al... Temi più discussi: Cagliari-Napoli, Rastelli: Quando dissi al Sorrento di prendere Conte; SEMPLICI: NAPOLI FAVORITO, MA A CAGLIARI SARÀ UNA GARA APERTA. SU PISACANE...; Denis: Napoli, proseguirei a lungo il progetto con Conte! Hojlund lo conosco bene, è il futuro. Fiducia in Lukaku, riprenderei Kim; Qui Napoli – Conte recupera pezzi: i dubbi sulle scelte per Cagliari. Cagliari-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVELa 30ª giornata di campionato si apre alla Unipol Domus con il match tra i rossoblù di Pisacane e gli azzurri di Conte: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Cagliari-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 30ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane ... tuttosport.com Cagliari-Napoli 0-0, tornano #DeBruyne e #McTominay dal primo minuto. Segui la partita in diretta live. Gli azzurri aprono la trentesima giornata di Serie A alla Unipol Domus di #Cagliari, sfida contro i rossoblu di #Pisacane. Punti preziosi per l'Europa che con - facebook.com facebook Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per Sulemana x.com