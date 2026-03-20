Il 20 marzo 2026 a Cagliari, la partita tra Cagliari e Napoli termina con un punteggio di 0-1. McTominay segna il gol decisivo per la squadra di Spalletti, che conquista così la quarta vittoria consecutiva. Durante l'incontro, l'allenatore del Cagliari sceglie di schierare De Bruyne e Hojlund in attacco, puntando su un modulo offensivo fin dall'inizio.

Cagliari, 20 marzo 2026 - Quasi come a voler recuperare il tempo perduto, Conte contro il Cagliari lancia subito l'artiglieria pesante: davanti, insieme a Hojlund, ci sono De Bruyne e McTominay. Proprio quest'ultimo dopo appena 2' sblocca la contesa con un tap-in facile facile dopo un'azione convulsa dagli sviluppi di corner. Un gol 'sporco', uno di quelli che di norma contribuiscono a portare una grande squadre verso i traguardi più ambiti, specialmente su campi ostici come l' Unipol Domus. È proprio ciò che accade agli azzurri, che raccolgono la quarta vittoria di fila, tutte curiosamente di misura, e mettono così ulteriore pressione a Inter e Milan, che ultimamente hanno rallentato: i rossoneri, domani impegnati in casa del Torino, sono momentaneamente scavalcati, mentre la capolista, domenica ci scena contro la Fiorentina, è ora a +6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cagliari-Napoli 0-1, McTominay firma la quarta vittoria di fila per Spalletti

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