cagliari napoli 0 1 a breve conte in conferenza

Dopo la partita tra Cagliari e Napoli, terminata 0-1, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si prepara a intervenire in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. L’evento si svolgerà a breve e seguirà il successo della squadra partenopea, che ha conquistato i tre punti in trasferta. L’attenzione dei media è tutta rivolta al suo intervento.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, risposto alle domande della stampa in conferenza dopo la vittoria contro il Cagliari Db Riyadh 22122025 - finale Supercoppa Italiana Napoli-Bologna foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, risposto alle domande della stampa in conferenza dopo la vittoria contro il Cagliari A Dazn: "Basta poco per essere risucchiati. Il Napoli dopo lo scudetto è arrivato decimo pur avendo Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski." Ora Spalletti vuole parlare di contratto: “C’è tutta la mia disponibilità. È un momento corretto per discutere del rinnovo” In conferenza stampa: "Abbiamo un paio di calciatori che gli son venuti fuori un paio di doloretti e si va a domani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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