La Procura ha modificato l’accusa nel caso di Tania Bellinetti, affermando che è stata perseguitata e uccisa, qualificando l’episodio come omicidio volontario pluriaggravato. Faiez Selmi, 38 anni, ex compagno della vittima, è stato portato a processo con questa nuova imputazione. La vicenda riguarda la sua presunta responsabilità nella morte di Bellinetti, avvenuta dopo una caduta dal balcone.

Tania Bellinetti è stata uccisa da Faiez Selmi: ne è convinta la Procura, che cambia il capo di imputazione e porta a processo Faiez Selmi, 38 anni, ex compagno della vittima, per omicidio volontario pluriaggravato. Inizialmente si indagava per istigazione al suicidio, poi l’accusa si era trasformata in omicidio preteritenzionale e infine, ieri, il pm Marco Forte - nell’udienza preliminare davanti al gup Roberta Malavasi – ha modificato il capo di imputazione in omicidio volontario, con le aggravanti della convivenza e della relazione sentimentale e del contesto di continui maltrattamenti a cui l’imputato sottoponeva da anni la donna. Tania, 47 anni e mamma di due figli, è morta l’8 aprile 2025 dopo essere precipitata dal balcone di casa sua in via Tolstoj, alla Barca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caduta dal balcone . Cambia l’accusa per l’ex: "Perseguitata e uccisa. È omicidio volontario"

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