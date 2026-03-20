La riforma della magistratura prevede la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri, modificando l'organizzazione interna dei tribunali. L'obiettivo dichiarato è riformare il sistema giudiziario, ma ancora non sono chiari i dettagli pratici di questa modifica. La proposta interessa direttamente i giudici, i pm e le strutture giudiziarie coinvolte. La discussione pubblica si concentra sulle implicazioni di questa separazione.

Cerco di capire il senso di questa riforma della magistratura, ma mi perdo. Che implica separare le carriere? Alceste Banti via email Gentile lettore, in parole povere separare la magistratura inquirente da quella giudicante significa che il pm diventerebbe un avvocato dell’accusa, non più un giudice tenuto a valutare equamente gli indizi a favore e a sfavore dell’inquisito. Oggi il pm indaga per la Giustizia, per scoprire la Verità. Domani, se passa la riforma, indagherà per provare la colpevolezza dell’imputato e sarà quindi tentato di nascondere o sottostimare gli elementi a suo favore. Se poi l’imputato è un protegé del potere politico,... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum 2026: giustizia e potere al voto a Zelo Buon Persico

Buon anno a tutti: non solo nuovo, ma abitato. LetteraInviata da Simone Billeci – A poche ore dallo scoccare della mezzanotte, quando il calendario farà il suo consueto salto in avanti e le lancette...

IO VOTO ZIO PIER SILVIO.BUON RIPOSO A TUTTI.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Buon voto

Discussioni sull' argomento Referendum. Il dibattito per 200 studenti del Munari: le ragioni del si e del no a confronto; Il cuore del voto: la riforma della giustizia, è il titolo del blog di Salvatore Giacalone; Paoloni: Sono dispiaciuto, ma è un buon risultato; L’Intervento/1 Referendum: Portobello, la verità sul caso Tortora.

Emiliano vota a Bari, 'mi spiace affluenza non sia altissima'Buon voto a tutti. C'è ancora qualche ora per votare e per tenere un po' su questa affluenza che non è altissima, e un po' mi dispiace. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda ... ansa.it

E' andata bene. Eravamo in tanti. Se non c'eravate, trovate qui il video. Buon voto per domenica e lunedí (io domani a Vibo e Cosenza, venerdí a Civitavecchia)! https://www.youtube.com/live/Ct9gJB6B1lc - facebook.com facebook

Meritocrazia per sorteggio Suvvia... A me non interessa dove voterà la sinistra, riformista o meno. Io voterò dove la mia coscienza e le mie convinzioni mi porteranno. Auguro buon voto anche a lei. x.com