A Brindisi, la gestione della società in-house Brindisi Multiservizi S.r.l. ha attraversato tre cambi di leadership in tre anni. Recentemente, è stata revocata l’Amministratrice Unica, l’avvocato che ricopriva il ruolo. La società continua a essere oggetto di cambiamenti nella sua direzione, mentre si susseguono diverse decisioni amministrative. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

La gestione della Brindisi Multiservizi S.r.l. ha subito una nuova scossa con la revoca dell’Amministratrice Unica, l’Avv. Rossana Palladino, formalizzata dal Sindaco Giuseppe Marchionna tramite Delibera di Giunta n. 111 del 17 marzo 2026. Questa decisione segna il terzo cambio al vertice in meno di tre anni, evidenziando una profonda instabilità che minaccia il piano di risanamento triennale approvato nell’agosto 2025. Mentre il Dott. Vittorio Notarpietro è stato nominato come amministratore transitorio, la situazione finanziaria resta delicata e richiede un intervento immediato per evitare il collasso definitivo dell’ente. L’instabilità cronica ai vertici societari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi: tre cambi in tre anni, la società in-house

Articoli correlati

Tre anni per la rapina: tre tunisini condannati nel VenetoNel cuore del Veneto, una sentenza di condanna ha chiuso un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale.

Napoli-Lecce: tre cambi per Conte, la scelta su LobotkaIl Napoli si prepara ad affrontare il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A, sabato 14 marzo alle 18.

Forced to marry cold CEO, I fell in love with his gentleness!#cdrama

Altri aggiornamenti su Brindisi tre cambi in tre anni la...

Discussioni sull' argomento Tra una medicazione e una flebo, il brindisi di mezzanotte al de Lellis; Coppa Italia A2, sarà Rimini - Verona in finale; Operazione Colemi a Brindisi: Guadalupi respinge le accuse di estorsione; Radonjic sbaglia, Tomassini no. Rimini vola in finale battendo una coriacea Brindisi.

Brindisi, scontro tra mezzo della Brigata San Marco e un'auto: tre militari feriti, uno in codice rossoIn via Enrico Fermi. Soccorso anche il conducente della Panda. Sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia locale e personale sanitario del 118 per le prime cure ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Vittima, non fiancheggiatore: la versione dell’ex presidente del consiglio comunale di Brindisi Pietro Guadalupi - facebook.com facebook

Brindisi, estorsioni con metodo mafioso: preso il quarto uomo sfuggito al blitz della Dda. Era scappato tra i tetti x.com