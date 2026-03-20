Braida ha dichiarato che lo scudetto è ormai deciso, ma il Napoli continua a essere competitivo e può ancora mettere in difficoltà le altre squadre. Ha anche commentato la situazione di Gattuso, affermando che bisogna essere pronti a soffrire per ottenere risultati. Il campionato, quindi, potrebbe essere deciso in vetta, ma le altre posizioni rimangono ancora aperte e da seguire con attenzione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il campionato può essere deciso in vetta, ma resta apertissimo per gli altri obiettivi. Ariedo Braida, intervenuto a Stile TV durante “Salite sulla giostra”, ha analizzato il momento del calcio italiano soffermandosi anche sul Napoli. Ariedo Braida a Stile TV ha sottolineato come la corsa al titolo sia ormai indirizzata, ma la lotta per le posizioni europee resti incerta. Ariedo Braida a Stile TV ha evidenziato il livello delle squadre coinvolte nella bagarre. «Per la prima posizione non credo sia aperto», ha dichiarato Ariedo Braida a Stile TV, spiegando però che per il resto «c’è una lotta serrata tra Milan, Napoli, Roma, Juve e Como». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Braida: «Scudetto chiuso, ma il Napoli resta competitivo. Gattuso? Serve soffrire»

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