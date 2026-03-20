Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna | 13 denunciati

A Bologna, tredici persone sono state denunciate dopo aver aggredito sostenitori del sì all’università. La vicenda riguarda episodi di violenza avvenuti all’interno dell’Ateneo, dove si sono verificati scontri tra gruppi contrapposti. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare e perseguire i responsabili delle botte avvenute durante le manifestazioni. La tensione tra i partecipanti si è intensificata negli ultimi tempi.

La dittatura del pensiero unico all’università di Bologna non è una novità ma il clima che si respira da qualche tempo all’interno dell’Ateneo sembra in rapido deterioramento. I tempi bui, a Bologna, sembrano tornati, come emerge dall’indagine condotta dalla Digos e relativa a un episodio verificatosi lo scorso 11 marzo, quando Azione Universitaria aveva organizzato un evento per il “sì” al referendum all’interno del plesso Belmeloro. Un evento che non solo non si è svolto ma a contorno del quale ci sono state anche botte e minacce da parte di uno dei collettivi di sinistra più noti dell’Ateneo bolognese. Già nel primo pomeriggio dell’11 marzo, la Digos era venuta a conoscenza di una contromanifestazione organizzata dal collettivo di sinistra per impedire lo svolgimento dell’evento di Azione Universitaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Botte ai sostenitori del Sì all’università di Bologna: 13 denunciati Articoli correlati Il prefetto di Napoli ai appella ai tifosi dopo il ferimento nella notte di due sostenitori del Chelsea“Eventi come quello di stasera devono rappresentare una festa per tutti, promuovendo la cultura del rispetto dell'avversario. Referendum sulla giustizia, sostenitori del Sì e del No: in Confindustria il confronto di AigaLunedì 2 febbraio 2026, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, si è svolto un dibattito pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia,...