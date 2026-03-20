Bossolo di Kalashnikov in una busta | ennesima intimidazione contro la giudice Mariano

Una nuova minaccia contro la giudice del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano si è manifestata con l’invio di un bossolo di Kalashnikov in una busta. L’episodio è stato segnalato alle autorità e si aggiunge alle intimidazioni già denunciate in passato. La procura ha avviato le indagini per identificare chi ha inviato l’ordigno e capire il contesto di questa intimidazione.

Un bossolo di Kalashnikov per una nuova minaccia destinata alla giudice del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano. La cartuccia, all’interno di una busta, è stata intercettata nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Lecce. Torna la paura e sale l’allarme per la sicurezza del magistrato già bersaglio in passato di altre numerose e inquietanti azioni minatorie. L'allarme L’episodio, emerso nelle scorse ore, si sarebbe registrato alcuni giorni fa. Il bossolo è stato bloccato e sequestrato dagli agenti di polizia che controllano le missive destinate alla Mariano, prima ancora che la busta potesse arrivare sulla scrivania del magistrato leccese. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bossolo di Kalashnikov in una busta: ennesima intimidazione contro la giudice Mariano Articoli correlati Lecce: altra intimidazione alla giudice antimafia Maria Francesca MarianoUn nuovo e inquietante atto intimidatorio riporta alta la tensione attorno alla magistrata Maria Francesca Mariano, da tempo nel mirino per il suo... Ordigno intercettato dalla scorta: nuovo attentato contro la giudice MarianoIl dispositivo era destinato alla magistrata leccese, già da mesi nel mirino di una campagna intimidatoria senza precedenti.