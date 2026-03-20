Bossi | Rocca ha avuto merito di aver intercettato tutto il mondo operaio

Umberto Bossi, fondatore della Lega, ha affermato che Rocca ha avuto il merito di aver intercettato tutto il mondo operaio. La sua dichiarazione si concentra sull’abilità di Rocca nel comprendere le esigenze e le preoccupazioni della classe lavoratrice. Bossi ha espresso questa opinione senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni legate alle sue affermazioni.

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, “ha avuto il merito di” aver saputo “intercettare tutto il mondo operaio, tutto quel mondo che non si sentiva più rappresentato dalla sinistra, leggere le difficoltà che i territori vivevano, con un linguaggio che non sempre ho condiviso, però un nuovo modo anche di comunicare”. Queste sono state le parole espresse dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la trasmissione “Coffee Break” su La7. Le osservazioni di Francesco Rocca su Matteo Salvini. Rocca ha inoltre dichiarato che Bossi “aveva una riserva” sull’attuale leader della Lega, Matteo Salvini, “non sulla politica verso la destra, perché anche lui è stato un alleato del centrodestra, ma semmai sull’apertura al Sud che invece è una cosa saggia”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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